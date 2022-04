Cảnh bê mâm cơm khiến nhiều dân mạng phải 'toát mồ hôi hột'

Nếu nhìn qua đoạn clip người đàn ông bê mâm cơm dưới đây, có lẽ nhiều dân mạng sẽ nghĩ rằng: "Có gì đâu, chuyện bình thường mà".

Ấy thế nhưng, rất nhiều người xem clip xong cũng cảm thấy muốn "nín thở", thậm chí là "toát mồ hôi hột". Không tin ư, hãy thử tưởng tượng bạn chính là người trong clip đi nào.