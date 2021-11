Cảnh báo từ những "chiếc bẫy" pê đê giả gái

Đối tượng của nhóm đối tượng pê đê giả gái do Nguyễn Ngọc Tài (tự Hòa, SN 1991, ngụ quận 4) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá bắt 4 đối tượng không nhắm vào đàn ông Việt, mà là du khách nước ngoài. Khách khác biệt ngôn ngữ, không rành địa bàn, các đối tượng chỉ giả lả tiếp cận sờ soạng rồi nhanh chóng móc trộm tài sản của du khách và chuồn êm không để lại vết tích. Du khách phát hiện mất tài sản, trình báo với Công an cũng khó có thể mô tả được chi tiết dung mạo của các đối tượng, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.