Cảnh báo tự chữa trị đau mắt đỏ tại nhà

Theo số liệu của Sở Y tế TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến ngày 31/8, TP.HCM ghi nhận 63.309 ca mắc bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ), tăng 15,38% so với cùng kỳ năm 2022 là 53.573 ca. Trong đó, có 1.001 ca có biến chứng, chiếm 1,59% (cùng kỳ năm 2022 là 873 ca biến chứng, chiếm 1,63% tổng số ca bệnh). Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu tháng 9/2023 đến nay, đã có hơn 100.000 ca mắc đau mắt đỏ được ghi nhận trên toàn quốc.



Theo thông tin được đăng tải trên website Sở y tế TP.HCM, nguyên nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay là do nhiễm virus hoặc vi khuẩn. Kết quả xét nghiệm của Đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và OUCRU, enterovirus và adenovirus là hai tác nhân virus chiếm ưu thế trong các ca bệnh, trong đó enterovirus chiếm 86%, adenovirus chiếm 14%. Còn về tác nhân vi khuẩn, theo các chuyên gia y tế, có thể là liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, hạt lợi khuẩn hoặc các loại vi khuẩn khác.



Từ kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm có tải lượng virus phù hợp, Sở Y tế TP. HCM đã xác định Coxsackievirus A24 chiếm 86% tác nhân gây ra gây đợt bùng phát đau mắt đỏ tại TP. HCM. Theo các chuyên gia, tính chất của Coxsackie A24 lây lan nhanh, gây dịch, thường là những ca viêm kết mạc cấp tính, một số rất ít trường hợp có thể phù giác mạc.



Để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, cần phải thực hiện xét nghiệm dịch tiết từ kết mạc hoặc ghèn. Tuy nhiên, do chi phí cao và thời gian dài, không phải tất cả các ca bệnh đều được xét nghiệm. Thông thường, bác sĩ sẽ dựa vào các triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán và điều trị.



Theo BS.CKI Ngô Hữu Phương, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, có thể phân biệt được bệnh do virus hay vi khuẩn qua các dấu hiệu : “Nếu là do virus thì triệu chứng nổi trội nhất là người bệnh cảm thấy cộm, vướng, kích thích chảy nhiều nước mắt, kèm theo mắt đỏ và xung huyết. Cùng với đó, người bệnh có thể mắc các bệnh lý kèm theo như các viêm đường hô hấp trên, ho, sốt và nổi hạch sau tai.



Đối với nguyên nhân do vi khuẩn, có triệu chứng đau mắt, đỏ mắt, tiết nhiều ghèn vàng hoặc xanh lá cây. Ghèn có thể làm dính mi mắt lại với nhau kèm theo cảm giác cộm, vướng và kích thích chảy nhiều nước mắt. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng viêm loét giác mạc, có nguy cơ gây mù mắt”.



Ngoài ra, đau mắt đỏ có thể do dị ứng, kích ứng với môi trường, kích ứng với các dị nguyên, khiến cho người bệnh có triệu chứng ngứa mắt dữ dội, đỏ và chảy nước mắt. Mí mắt có thể bị sưng. Bệnh này thường xuất phát từ phản ứng dị ứng với phấn hoa, động vật, khói thuốc lá, clo trong hồ bơi, khói xe hơi và những yếu tố khác từ môi trường.



BS Phương cũng cho biết, đối với viêm kết mạc do virus và vi khuẩn gây ra, có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với người bị tiếp với người mắc bệnh như qua đường hô hấp, qua nước mắt, nước bọt, bắt tay… hoặc có thể lây nhiễm qua các vật dụng tiếp xúc mầm bệnh, ví dụ như các vật dụng ở nơi công cộng, cầu thang, nút bấm thang máy. Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi dùng chung đồ dùng sinh hoạt nhiễm mầm bệnh như: chậu nước, chậu rửa mặt, khăn tắm. Ngoài ra, viêm kết mạc có thể lây nhiễm qua đường nước, ví dụ như: bể bơi, dùng chung nguồn nước sinh hoạt.



Thông thường, quá trình bệnh nhiễm bệnh đau mắt đỏ sẽ gắn liền với các thói quen chạm tay lên mắt, mũi và mặt. Trong các nguyên nhân gây viêm kết mạc do vi khuẩn virus và do dị ứng, chỉ nguyên nhân do dị ứng là không lây nhiễm. Còn lại, nguyên nhân gây bệnh do virus và vi khuẩn gây ra có khả năng lây nhiễm rất cao. Đặc biệt, với căn nguyên do virus gây ra, thường phát triển thành dịch, thường dễ lây lan nhanh vào mùa hè và mùa thu.



