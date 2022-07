Cảnh báo từ 6 trường hợp sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Công an thị xã Sông Cầu đề nghị chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã, phường và người dân cảnh giác thủ đoạn hoạt động của tội phạm nêu trên, chủ động phòng ngừa và khẩn báo cho cơ quan công an đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh này có 6 người dân “mất tích” nhiều ngày sau khi sập bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” và đã bị đưa sang Campuchia. Trong đó có 2 người ở thị xã Sông Cầu, 2 người ở huyện Tuy An, 2 người ở TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa. Đến thời điểm này 6 người đều trở về nhà, trong đó có 2 trường hợp được các cơ quan chức trách Việt Nam và Campuchia phối hợp giải cứu, đưa về gia đình; 1 trường hợp ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An gia đình nạn nhân đã phải nộp 69 triệu đồng tiền “chuộc” vào một tài khoản trong nước đang được truy xét, 3 trường hợp tự trở về bằng cách nào chưa rõ mà không phải nộp tiền “chuộc”.