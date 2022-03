Cảnh báo: Trong kit test nhanh Covid-19 có hóa chất nguy hiểm

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, các phòng xét nghiệm bị quá tải, người dân phải chờ lâu mới nhận được kết quả xét nghiệm. Chính vì vậy, thay vì mất thời gian chờ đợi, mọi người ưu tiên sử dụng kit test nhanh Covid-19, vừa cho kết quả nhanh mà chi phí lại thấp.



Tuy nhiên, theo một số báo cáo thu thập từ một số bang của Mỹ, bộ kit test nhanh có thể dẫn đến ngộ độc nếu người dân sử dụng không đúng cách.



Trong báo cáo do USA Today đăng tải, Trung tâm kiểm soát chất độc của Mỹ đã cảnh báo về một loại hóa chất nguy hiểm được sử dụng trong bộ kit test nhanh có thể dẫn đến ngộ độc. Chất này có tên là natri azua, được tìm thấy trong dung dịch đệm của kit test.



Natri Azide không màu, không mùi, không vị, được dùng để kích hoạt phản ứng hóa học, giúp phát hiện sự hiện diện của virus. Ghi nhận của Times Of India, nếu không may nuốt phải natri azide có thể dẫn đến chóng mặt, nhức đầu, tim đập nhanh và huyết áp thấp.

Giải thích về tác hại của natri azide, các chuyên gia nói rằng chỉ cần nuốt một lượng cực thấp hóa chất này cũng đủ nguy cơ dẫn đến ngộ độc, thậm chí có thể gây bỏng mắt hoặc bỏng niêm mạc mũi nếu tiếp xúc với hóa chất này.



Nếu không may mắt tiếp xúc với hóa chất này, hãy rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc nước (nếu không có nước muối sinh lý) trong khoảng 15 đến 20 phút. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào như đau đầu hoặc buồn nôn thì phải gọi ngay cơ sở y tế.



Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định lượng hóa chất natri azide chứa trong bộ kít test nhanh không đủ để gây ra các biến chứng nghiêm trọng.



Theo Times Of India, hiện nay, các trường hợp ngộ độc từ bộ test nhanh đang tăng. Chính vì vậy, trong quá trình test nhanh tại nhà phải thật cẩn thận, đặc biệt không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc gần với bộ kit. Nếu không may thấy những dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc phải liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.



Trước khi sử dụng bộ kit tets nhanh Covid-19 tại nhà, mọi người cần phải đọc kỹ hướng dẫn và sử dụng bộ thử theo chỉ dẫn; nên sử dụng găng tay khi tiến hành xét nghiệm tại nhà và tránh nuốt bất kỳ chất lỏng nào hoặc để chúng dính vào mắt hoặc da của bạn.



Theo thông tin trên Very Well Health, không để bộ dụng cụ xét nghiệm gần thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn, vì một số ống dịch nhiếp chính giống với lọ thuốc nhỏ mắt và có thể dễ bị nhầm với chúng.



Sau khi sử dụng xong phải vứt vào thùng rác gia đình và tránh để các bộ phận của bộ thử nghiệm trên quầy, bàn, tủ đầu giường hoặc các bề mặt có khả năng tiếp xúc cao khác.