Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về việc giả mạo website của Bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trang website có dấu hiệu giả mạo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hình minh họa: Công an nhân dân).

Đơn vị trên phát hiện website có tên miền http://2.0840113 có dấu hiệu giả mạo website của Bộ Công an có tên miền http://bocongan.gov.vn .



Đến chiều 19/5 website giả mạo không còn truy cập được nữa. Tuy nhiên, việc giả mạo website của Bộ Công an hay các cơ quan Nhà nước khác, có thể được thực hiện dưới những tên miền khác.



Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo rõ về thủ đoạn của các đối tượng giả mạo webiste của Bộ Công an.



Cụ thể chúng sẽ mạo danh lực lượng Công an đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, ma túy… và chủ động liên hệ với các cá nhân để tung ra các thông tin đánh vào tâm lý nạn nhân, là yêu cầu trình diện cơ quan công an, sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam…



Chúng khiến nạn nhân từng bước sập bẫy, yêu cầu các cá nhân này phải cung cấp các thông tin cá nhân như: CMND hay căn cước công dân, số điện thoại, số tài sản ngân hàng, số dư trong tài khoản… mà chúng nói rằng là thanh tra tình hình tài chính, kiểm tra tiền có liên quan đến hoạt động phạm pháp không?



Sau khi có được các thông tin, các đối tượng gửi một mã và đề nghị nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên, là website giả mạo có giao diện y hệt webiste của Bộ Công an. Tại đây, nạn nhân phải khai báo thông tin cá nhân, chọn mục huỷ xác nhận mã OTP, là phương thức bảo mật của ngân hàng đối với tài khoản khi giao dịch, bằng dãy số được nhắn tin về điện thoại đăng ký.



Sau khi có được thông tin cần thiết về tài khoản ngân hàng và chính nạn nhân “dính bẫy” khi huỷ xác nhận mã OTP của tài khoản thì các đối tượng dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng mà từ đó chiếm đoạt tiền.



Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đề nghị người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.