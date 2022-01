Cảnh báo triệu chứng nhiễm Omicron trên da ít người biết, dễ bị bỏ qua

24 phút trước Tin pháp luật

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh Kinh tế (ANKT) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc, triệt phá thành công các đường dây lợi dụng dịch vụ vận tải hàng hoá đường hàng không, để vận chuyển ma túy tổng hợp ngụy trang dưới dạng các hộp sản phẩm hàng hoá, mỹ phẩm, muối tắm cho trẻ em vào Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan Công an thu giữ lên đến 23.233g ma tuý tổng hợp với khoảng 50.000 viên thuốc lắc và khoảng 2.000g ketamine.