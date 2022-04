Cảnh báo tội phạm cướp giật trong mùa hè

Trước thông tin những vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Nhất là các địa bàn xảy ra các vụ cướp giật như: Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong…

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, từ mô tả đặc điểm nhân dạng của các bị hại cũng như qua công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn, ngày 9/4/2022, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt đối tượng Trần Công Ta (SN 1986), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Công Ta khai nhận: từ đầu tháng 3/2022 đến lúc sa lưới, Ta đã trực tiếp gây ra 10 vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là tiền và điện thoại di động) của người đi đường tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Số tài sản này sau đó bị đối tượng cầm cố để mua ma tuý sử dụng và tiêu xài cá nhân. Được biết, Trần Công Ta là đối tượng đã có 2 tiền án cũng với tội danh "Cướp giật tài sản", vừa ra tù, đối tượng này lại tiếp tục gây án. Trong 10 vụ cướp giật mà đối tượng khai nhận thì bà Trần Thị H., chị Trần Thị Tr. và chị Nguyễn Thị N. trong những vụ cướp giật nêu trên chính là bị hại của đối tượng Ta.