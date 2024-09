Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng nhắm tới đối tượng là những người thường mua hàng qua các nền tảng mạng xã hội, vừa được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dùng Internet Việt Nam. Lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng là thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo tới người dùng Internet tại Việt Nam. Cảnh báo của Cục An toàn thông tin cho hay, thời gian gần đây, nhiều người dân tại Mỹ đã trình báo họ bị kẻ gian đánh cắp thông tin thẻ tín dụng sau khi mua hàng thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là phương thức lừa đảo chiếm đoạt thông tin vô cùng mới, nhắm tới tâm lý ham mua đồ giá rẻ của nhiều người. Thủ đoạn được nhiều đối tượng sử dụng là tiếp cận nạn nhân qua những bài đăng quảng cáo bán sản phẩm, hàng hóa có mức giá ưu đãi lớn, kèm nhiều khuyến mãi và quà tặng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu những người muốn mua sản phẩm, hàng hóa với giá ưu đãi phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán. Để không trở thành nạn nhân bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, một việc người dân cần lưu ý là không mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa: NCSC. Các đối tượng lừa đảo còn tạo lập những website giả mạo sàn thương mại điện tử, đính kèm đường dẫn trong các bài đăng quảng bá sản phẩm. Điều đáng chú ý là trang web không nhận bất cứ phương pháp thanh toán nào khác ngoài thẻ ngân hàng, do đó nạn nhân bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ để mua sắm. Sau đó, các đối tượng sẽ gửi tin nhắn cho nạn nhân, nói rằng phương thức thanh toán không thành công do thẻ bị từ chối, khuyến cáo nạn nhân thử lại bằng cách sử dụng thẻ khác. Sau khi nhận được tin nhắn, nhiều nạn nhân sẽ có xu hướng sử dụng thẻ thuộc ngân hàng khác hoặc mượn của bạn bè, người thân. Hậu quả là những đối tượng xấu sẽ chiếm đoạt tối đa thông tin tài chính của nạn nhân, nhanh chóng thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp trước khi bị phát hiện. Để phòng chống phương thức lừa đảo chiếm đoạt thông tin mới kể trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện mua sắm trực tuyến; không truy cập vào các đường link lạ, không tham gia mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo. Người dân cũng được khuyến nghị xác minh danh tính của người bán trước khi mua hàng, tỉnh táo trước những quảng cáo sản phẩm với mức giá rẻ bất thường. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại tên miền, đường dẫn của bài đăng và trang web giả mạo, sau đó trình báo với lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra và ngăn chặn hành vi lừa đảo.