Cảnh báo: Những dấu hiệu ung thư máu thường bị bỏ qua

Nguyên nhân gây bệnh ung thư máu



Ngày nay, bệnh ung thư máu dù đã được nhiều chuyên gia, y bác sĩ xác định được căn nguyên của bản chất, cũng như quá trình và sự phát triển của bệnh nhưng một số nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có một vài tác nhân được xác định là nguy cơ dẫn đến bệnh, các bác sĩ chỉ ra một số nguyên nhân như sau:



Ảnh hưởng của hóa chất độc hại



Nhiều nghiên cứu cho thấy, người tiếp xúc lâu dài với một số chất độc hại như benzene, formaldehyde,... có tỷ lệ mắc ung thư máu cao hơn so với người không tiếp xúc. Qua đó, bệnh nhân ung thư máu khi dùng các biện pháp hóa trị cũng gia tăng cao nguy cơ mắc bệnh ung thư máu. Tuy nhiên, tỷ lệ này xảy ra rất nhỏ.



Ảnh hưởng khi tiếp xúc tia phóng xạ



Những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến thứ II hoặc trong vụ nổ nguyên tử Chernobyl (Ukraine) đều được xác định là có khả năng cao mắc bệnh ung thư máu so với người bình thường. Đã có một cuộc điều tra với những người làm việc tại nhà máy năng lượng hạt nhân, cho thấy thực trạng tương tự.



Người nhiễm virus





Những nhà khoa học trên thế giới đã thấy được sự xuất hiện của một loại virus là EBV (Epstein - Barr). Trong một số các bệnh về ung thư có bao gồm bệnh ung thư bạch huyết (một trong 3 loại chính dẫn đến ung thư máu. Nhưng một điều đặc biệt là EBV ngày nay là một trong các loại virus phổ biến nhất khi có tới 90% người trưởng thành tại Hoa Kỳ được ghi nhận đã từng bị nhiễm. Trên thế giới hiện nay, khoa học vẫn chưa chứng minh được mối quan hệ của EBV và bệnh ung thư.



Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra thêm được một loại virus có tỷ lệ tăng cao về nguy cơ mắc bệnh ung thư bạch cầu (cũng là một trong ba loại chính của bệnh ung thư máu).



Yếu tố di truyền



Người mắc những hội chứng yếu tố di truyền như là bệnh down thường có khả năng mắc phải ung thư máu cao hơn người thường. Đồng thời, các nhà khoa học cũng chứng minh được rằng bệnh ung thư máu không di truyền một cách trực tiếp. Vì vậy, giới nghiên cứu đã đưa ra một kết luận đó là căn bệnh ung thư máu sẽ di truyền một cách gián tiếp thông qua một loại bệnh khác. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm cũng không quá lớn.



Hút thuốc lá



Thuốc lá được chứa nhiều nicotine bên trong điếu thuốc. Khi hút thuốc, những chất nicotine sẽ tích tụ lại một chỗ trong cơ thể. Điều này làm ảnh hưởng đến rối loạn các chức năng và quá trình hoạt động của tổ chức tạo máu dẫn đến khả năng mắc phải căn bệnh nguy hiểm - ung thư máu. Ngoài ra, thuốc lá còn được chứa tới hơn 70 loại hợp chất độc hại khác gây ra các bệnh về ung thư.



Dấu hiệu ung thư máu