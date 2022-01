Cảnh báo ngộ độc rượu trong dịp Tết

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán những ca bệnh liên quan đến rượu thường tăng nhiều.



Theo các bác sĩ, ngộ độc rượu có hai loại là ngộ độc Ethanol và ngộ độc Methanol, đa số các trường hợp là ngộ độc Ethanol. Nhiều người cho rằng say rượu không nguy hiểm, thực tế, say rượu chính là biểu hiện của việc bị ngộ độc rượu, tùy mức độ có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.



Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ (là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững…) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu). Ngộ độc rượu thường xảy ra khi uống quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm.

Hình minh họa. Với những trường hợp ngộ độc Methanol, nguyên nhân là do uống phải loại rượu pha cồn công nghiệp, đây là loại rượu bán trôi nổi trên thị trường. Methanol là dung môi được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như pha sơn, lau kính xe, chất chống đóng băng cho ống dẫn xăng dầu, mực máy in…



Ngộ độc rượu có pha Methanol là nặng nề và nguy hiểm hơn rất nhiều so với ngộ độc Ethanol. Sau một vài giờ uống rượu có Methanol, Methanol đi vào cơ thể chuyển hóa nhanh thành các acid gây độc cho tất cả các tế bào, đặc biệt các tế bào não, gan và thị giác. Người bệnh có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn, hạ thân nhiệt, khó thở, rối loạn về nhìn. Nặng hơn có biểu hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn rất nhanh, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng. Những người thoát chết thì cũng có thể phải chịu di chứng nặng nề ở não, mắt, gan, thận…



Say rượu là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, có những năm lượng số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến và gây khó khăn cho việc cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Uống rượu cũng là yếu tố thúc đẩy gây ra các bệnh lý về tim mạch như tăng huyết áp, suy tim, bệnh lý mạch máu não, các loạn thần do rượu…



Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên tiết chế, điều độ khi uống rượu, tuyệt đối không sử dụng rượu có pha cồn công nghiệp, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thấy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ bóng mây sau vài tiếng uống rượu, người dân cần tới các cơ sở y tế gần nhất khám ngay.



Đặc biệt, khi tiếp nhận người bệnh nghi ngờ ngộ độc Methanol, nhân viên y tế phải chuyển người bệnh tới ngay những trung tâm y tế có khả năng hồi sức và lọc máu sớm nhất khi có thể.