Cảnh báo ngày 20/12, TPHCM có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Sáng 20/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã có thông tin cảnh báo về tia cực tím (UV) trong ngày.

TPHCM có chỉ số UV ở mức "đỏ"

Cụ thể trong hôm nay, chỉ số UV cực đại tại các tỉnh/thành miền Bắc và miền Trung phổ biến ở mức nguy cơ trung bình (từ 3-5). Tại miền Nam, chỉ số này ở mức nguy cơ gây hại cao, riêng TPHCM đạt mức rất cao.

Cụ thể, theo dự báo chi tiết, từ 11h, TPHCM sẽ có chỉ số UV đạt mức 7.2 (nguy cơ cao, cảnh báo màu cam). Tuy nhiên khi đến 12 giờ, chỉ số này lên đến 7.6 (nguy cơ rất cao, cảnh báo đỏ).