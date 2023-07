Cảnh báo nạn lừa đảo "bán lỗ" vé online buổi biểu diễn BlackPink

Với sức chứa 40.000 chỗ của sân vận động Mỹ Đình, nếu tính cả lượng người đứng trên mặt sân, không khó hiểu khi số lượng vé bán ra sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu của người hâm mộ. Đây cũng là lý do tình trạng lừa đảo bán vé show diễn BlackPink đang ngày một nóng những ngày gần đây.

Theo ghi nhận của VietNamNet, trên các mạng xã hội, nhiều cá nhân đang rao bán lại vé xem show diễn BlackPink. Đáng chú ý, thay vì mức giá cao “cắt cổ” như những ngày đầu, nhiều tấm vé xem show diễn này đang được rao “bán lỗ”, với mức giá rẻ hơn từ 800.000 - 1.000.000 đồng so với giá bán của đơn vị tổ chức.

Lý do được nhiều người bán đưa ra bởi họ mua vé qua nhiều kênh khác nhau để chắc chắn có chỗ dẫn tới việc thừa vé, hoặc do đã mua vé nhưng không sắp xếp được lịch. Bên cạnh những trường hợp rao bán thật, có không ít vụ việc mà nạn nhân phải ăn quả đắng do mua trúng vé giả của những kẻ lừa đảo.