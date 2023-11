Cảnh báo mưa lớn, ngập lụt diện rộng ở Huế sau trận lũ lịch sử

Ngày 21/11 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát đi công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, không khí lạnh, gió mạnh trên biển. Theo nội dung công điện, dự báo khoảng ngày 25/11 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta, ảnh hưởng đến Thừa Thiên - Huế, trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên từ ngày 24/11 đến ngày 27/11 trên đất liền Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông lượng mưa cao hơn, có khả năng đạt 300-500mm, có nơi trên 800mm; gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng, các khu vực trũng thấp.