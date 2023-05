Cảnh báo mưa dông gây ngập nhiều nơi ở TPHCM dịp cuối tuần

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 13h ngày 27/5 đến 13h ngày 29/5, khu vực Nam Bộ và TPHCM có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung nhiều trong ngày 27/5.

Lượng mưa ở TPHCM rơi vào khoảng 30-80mm, có nơi trên 80mm. Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước trên đường phố, khu vực ven sông, ven kênh rạch.