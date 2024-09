'Cảnh báo miền Nam chìm trong biển nước sau bão Yagi' là tin giả

Mặc dù Nam Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài những ngày tới nhưng chuyện "miền Nam chìm trong biển nước sau bão Yagi" được lan truyền trên mạng là thông tin sai sự thật. Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn "sắp tới miền Nam cũng có mưa bão, tất cả chìm trong biển nước" khiến nhiều người dân lo lắng. Trưa 14/9, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khẳng định điều này sẽ không xảy ra. Ông Quyết cho biết, TP.HCM và khu vực Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch. "Cảnh báo sẽ có mưa lớn kéo dài trong những ngày tới ở khu vực Nam Bộ, tuy nhiên thông tin miền Nam sẽ chìm trong biển nước là sai sự thật", ông Lê Đình Quyết khẳng định. Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết về diễn biến mưa lớn trong vòng 24 giờ đến 48 giờ tới: Khu vực Nam Bộ và TP.HCM có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa dự kiến đo được từ 13h ngày 14/9 đến 16/9 tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũg Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Nai là 50 -110mm; tại Bình Dương và Long An là 60-120mm. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều tin đồn miền Nam sẽ đón đợt mưa bão và "chìm trong biển nước" khiến không ít người dân hoang mang. Tài khoản TikTok Ven7389 Mộc Sơn Cấm đăng tải nhiều clip sai sự thật, lấy hình ảnh không rõ nguồn gốc hoặc những hiện tượng tự nhiên từng xuất hiện tại Nam Bộ rồi thêm thông tin sai sự thật. Tin đồn thất thiệt "miền Nam chìm trong biển nước". (Ảnh chụp màn hình) Một nội dung sai sự thật được Ven7389 Mộc Sơn Cấm lan truyền trong clip trên TikTok: "Miền Nam vẫn còn thời gian mấy tuần để chuẩn bị tinh thần. Thiên tai dồn dập đến, mọi người nên chuẩn bị ba lô, áo phao và lương khô rồi quan sát chỗ nào có thể tránh an toàn nhất. Tự mình cứu lấy mình chứ đừng chờ ai đến cứu... Nguyện mọi người luôn bình an". Ngay khi đăng tải, clip này nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem và được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, bão Yagi tác động gián tiếp đến các tỉnh phía Nam gây mưa cục bộ với lượng mưa kéo dài. "Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh miền Nam sẽ xuất hiện mưa lớn về chiều tối, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam mạnh, còn bão Yagi chỉ ảnh hưởng gián tiếp", bà Lan nói và cho biết, mặc dù chỉ ảnh hưởng gián tiếp bởi rìa Tây Nam hoàn lưu bão nhưng vùng biển phía Nam có gió rất mạnh, sóng cao 3-4m. Trên đất liền gió giật mạnh, dông lốc rất nguy hiểm. Lương Ý