Cảnh báo lũ ở sông Đồng Nai, sạt lở ở Tây Nguyên

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 14h30 phút ngày 30/7, trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai giáp ranh với xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Ảnh: Hải Long).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Xu thế lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Đồng thời, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng diễn ra nhiều ngày, có thể gây mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, dông, lốc , sét, có thể kèm theo mưa đá. Mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.