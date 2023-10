Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm BIG-IP được dùng nhiều tại Việt Nam

Theo các chuyên gia Bkav, F5 BIG-IP là một dòng của bộ điều khiển phân phối ứng dụng và các giải pháp an ninh của F5 Networks. Nền tảng này cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm cân bằng tải, tường lửa ứng dụng web (WAF), kiểm soát truy cập, tăng tốc ứng dụng, giảm tải SSL/TLS và chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán - DDoS.

BIG-IP được sử dụng bởi nhiều tổ chức bao gồm các công ty Fortune 500, cơ quan chính phủ và tổ chức giáo dục; được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Trong cảnh báo về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng trong F5 BIG-IP mới phát ra, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua công tác giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC thuộc Cục đã ghi nhận mã khai thác của lỗ hổng CVE-2023-46747 cho phép đối tượng tấn công vượt qua cơ chế xác thực và lạm dụng tính năng Traffic Management User Interface (TMUI) nhằm thực thi mã từ xa.

Lỗ hổng CVE-2023-46747 tồn tại trong sản phẩm BIG-IP của hãng F5 được đánh giá có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng với điểm đánh giá CVSS là 9.8/10. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến tất cả module F5 BIG-IP, từ phiên bản 13.1.0 đến 13.1.5, từ 14.1.0 đến 14.1.5, từ 15.1.0 đến 15.1.10, từ 16.1.0 đến 16.1.4 và 17.1.0.