Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong tường lửa Check Point đang bị hacker khai thác

Ngày 31/5, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã phát cảnh báo về lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2024-24919 tồn tại trên sản phẩm của hãng công nghệ Check Point tới đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và nền tảng số và các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại.

Cơ quan này cho biết, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận các thông tin liên quan đến lỗ hổng an toàn thông tin có mã định danh CVE-2024-24919 tồn tại trên các sản phẩm của hãng Check Point.