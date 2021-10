Cảnh báo kịp thời những bất thường của bão số 8

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Tùng

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ nay (13/10) đến đêm 15/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ 16/10 đến 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị, đặc biệt tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Công tác dự báo kịp thời

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Đài KTTV Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, hệ thống quan trắc của Đài hoạt động bình thường, các đơn vị dự báo bám sát các cơ quan phòng chống thiên tai của địa phương, cung cấp kịp thời thông tin về bão, mưa lớn cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương.

Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ còn diện tích khá lớn về lúa chưa thu hoạch. Nhiều nhất hiện nay là tỉnh Thái Bình, trong trường hợp có lượng mưa khoảng 150mm, gió mạnh cấp 6, cấp 7 thì sẽ có khoảng 35 nghìn ha lúa tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng; Tại Ninh Bình, nếu mưa chỉ cần từ 80-100mm và gió cấp 7, cấp 8 thì sẽ mất trắng khoảng 3-4 nghìn ha huyện Kim Sơn. Hiện, ở Ninh Bình đã thực hiện việc di dân cư ngoài khu vực đê Bình Minh 2 đến nơi an toàn. Việc di dời sẽ kết thúc trước 18 giờ hôm nay.