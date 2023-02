Cảnh báo hậu quả việc tự chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục

Các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Thùy Linh

Theo Ths.BS Trịnh Minh Trang- Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thống kê năm 2022, trong số hơn 3.400 bệnh nhân đến khám tại BV Da liễu Trung ương vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ bệnh nhân là người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm khoảng 1/3.

Bác sĩ cho biết thông thường, đây là một nhóm tuổi hoạt động tình dục mạnh. Nếu các bạn không có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh qua đường tình dục thì sẽ rất dễ dàng lây nhiễm.

"Tỉ lệ bệnh nhân đến khám các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khá cao và điển hình. Nhiều thanh thiếu niên, đặc biệt những người có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn, mặc dù chưa thấy biểu hiện gì nhưng do nhận thức rõ nguy cơ cũng đã đi khám. Khi đến khám mới được phát hiện các biểu hiện viêm niệu đạo, viêm âm đạo do vi khuẩn lậu chlamydia"- bác sĩ Trang cho biết.