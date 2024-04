Cảnh báo của giới chức tài chính Mỹ, Nhật, Hàn chặn đà tăng của đồng USD

Phiên 18/4, đồng tiền Nhật Bản đã mạnh lên ở mức 153,96 yen đổi 1 USD, song vẫn áp sát mức thấp nhất trong 34 năm của ngày 16/4 là 154,79 yen/USD.



Đồng yen đã mất khoảng 8,3% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2024, nhưng đồng tiền này cũng giảm giá so với các loại tiền tệ khác, giảm gần 5% so với đồng euro và giảm gần 7% so với đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc. Nhật Bản can thiệp lần cuối vào thị trường tiền tệ vào cuối năm 2022, chi khoảng 60 tỷ USD để bảo vệ đồng yen.



Cùng ngày, đồng euro tăng 0,1% lên 1,068 USD/euro, sau khi tăng 0,5% vào phiên 17/4, thoát khỏi mức thấp nhất trong 5 tháng được ghi nhận vào phiên 16/4. Đồng bảng Anh cũng tăng 0,1% trong phiên 18/4, lên mức 1,2467 USD/bảng.



Chỉ số đồng USD, thước đo biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, gần đây đã giảm 0,12% nhưng vẫn chạm mức cao nhất trong 5 tháng rưỡi vào ngày 16/4. Chỉ số này đã tăng 4,5% kể từ đầu năm nay.



Các thị trường hầu như không đoán định được thời điểm Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các nhà giao dịch dự đoán tháng Chín là thời điểm tiềm năng nhất để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.



Thống đốc Fed Michelle Bowman hôm 17/4 cho biết, tiến trình giảm lạm phát ở Mỹ có thể đã bị đình trệ và vẫn còn một câu hỏi mở là liệu lãi suất có đang ở mức đủ cao để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% của Fed hay không.