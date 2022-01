Cảnh báo cho 2022: Giá tăng điên cuồng, sức mua thấp chưa từng có

Cơn sốc giá cả cũng là một trong những lý do khiến việc làm ăn của chị không được như ý. Nguyên liệu đầu vào tăng, song giá bán không thể tăng khiến mỗi bát phở gánh thêm nhiều chi phí. “Những năm trước, bát phở bán 30.000 thì chi phí khoảng 24.000. Nhưng nay, chi phí tăng lên đến 27.000-28.000 đồng/bát, giá bán giữ nguyên”, chị thở dài. “May là vẫn bán túc tắc được”.

Câu chuyện của chị Thìn không phải là hiếm gặp. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều thứ, kéo theo sự tàn phá ngoài sức tưởng tượng, trong đó có ‘bão giá’ càn quét khắp các lĩnh vực.

Những nhà thầu xây lắp "kêu cứu" khi giá thép tăng phi mã. Ngay cả doanh nghiệp thép cũng kêu trời khi giá quặng leo thang chóng mặt, đẩy giá thành thép lên cao. Nhà nông méo mặt vì giá phân bón tăng không có điểm dừng. DN vận tải chưa kịp hoàn hồn sau những lệnh ‘cấm đường’ thì đối mặt giá xăng dầu tăng sốc. Giá đất 'lên đồng' ở nhiều tỉnh thành, khiến giấc mơ có chốn ‘an cư lạc nghiệp’ của bao người trở nên xa vời vợi.

Từ tháng 12/2020, giá thép các loại bỗng sốt giá bất thường, kéo dài đến tháng 6/2021 do biến động giá nguyên liệu đầu vào. Giá phôi thép tháng 5/2021 tăng 62% so với giá tháng 2/2020 (từ 9.433.697 đồng/tấn lên 15.278.360 đồng/tấn) và tăng 41% so với tháng 12/2020 là 41% (từ 10.800.000 đồng/tấn lên 15.278.360 đồng/tấn).

Đối với giá thép cuộn cán nóng HRC, giá thép HRC tháng 5/2021 tăng 94% so với giá tháng 2/2020 (từ 9 triệu lên 17,5 triệu đồng/tấn) và tăng 48% so với tháng 12/2020 (từ 11,8 triệu lên 17,5 triệu đồng/tấn).

Là một trong những mặt hàng ở top đầu về mức tăng giá trong một năm qua, giá xăng dầu biến động mạnh. Trong nước, giá xăng ngày 11/1 là 16.930 đồng/lít xăng RON95 và 15.940 đồng/lít xăng E5. Nhưng đến kỳ điều hành ngày 10/11, giá xăng RON95 đã lên tới 24.990 đồng/lít (tăng tới 8.060 đồng/lít) còn xăng E5 tăng lên 23.660 đồng/lít (tăng 7.720 đồng/lít). Những kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu bắt đầu giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao là 22.080 đồng/lít xăng E5 và 22.800 đồng/lít xăng RON95-III.