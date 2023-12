Cảnh báo cái chết ở độ tuổi 20 trong giới nghệ sĩ

Theo nghiên cứu của WHO, người làm việc từ 55h/tuần trở lên đối mặt nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ bệnh tim cao hơn 17% so với người làm việc 35-40h/tuần.

Đột tử do tim phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, đôi khi do di truyền nhưng người bệnh không khám sức khỏe định kỳ, khó phát hiện. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, hàng năm có đến 50.000-80.000 người chết vì đột tử do tim.

"Đột tử do tim không giống chứng ngưng tim đột ngột (SCA). SCA là tình trạng tim ngừng đột ngột do nhịp tim không đều, có thể phát hiện được, sống sót nếu được chăm sóc tốt", bác sĩ Kimon Bekelis nhận định.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho rằng không có công việc nào đáng để chúng ta phải mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Ngoài việc người lao động tự chăm sóc, ông kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Từ năm 2016, WHO đã cảnh báo có đến 488 triệu người đối mặt với rủi ro khi làm việc quá sức. Con số 745.000 người chết trong năm do đột quỵ, bệnh tim, làm việc quá sức khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ trong vòng 16 năm, số ca tử vong vì bệnh tim tăng đến 42%, đột quỵ tăng 19%. Số liệu do WHO phối hợp thực hiện cùng Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ tính người qua đời do làm việc quá giờ.

"Những cái chết trẻ xảy đến ngày càng nhiều, đa phần do lối sống thiếu lành mạnh, không sắp xếp công việc ổn định. Bệnh tim và đột quỵ không chừa một ai, ngày càng trẻ hóa. Chỉ có chúng ta mới cứu được chính mình", bác sĩ Kimon Bekelis nhấn mạnh.

