Cảnh báo các mô hình đầu tư nhận lãi khủng trên không gian mạng

Ông Đỗ Thái Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Finpros, cho biết: "Chúng tôi xác định rõ và giải thích rõ khách hàng, hướng dẫn chi tiết trên website và công bố hotline để tiếp nhận. Đồng thời, chúng tôi mời công an vào xác minh làm rõ".

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, nói: "Qua đấu tranh chúng tôi thấy việc lập ra các sàn nhị phân này không khó. Thậm chỉ những vụ việc chỉ một nhóm đối tượng đã thành lập ra hàng trăm sàn giao dịch nhị phân để cung cấp ra thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng công an địa phương tập hợp các sàn nhị phân vi phạm pháp luật, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ ngăn chặn các sàn này trên diện rộng, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều sàn sẽ bị đánh sập".

Bộ Công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với những cam kết lợi nhuân cao, chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia như sàn: Vuonlanrongnghe.net Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption... đều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp. Hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn 240 sàn của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này sẽ sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào.

(Theo VTV)