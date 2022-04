Cảnh báo cà phê giảm cân được quảng cáo như thần dược

Loại cà phê hỗ trợ giảm cân bệnh nhân đã sử dụng dẫn đến hôn mê, co giật. Hình ảnh do Bệnh viện Bạch Mai cung cấp

Cùng với sản phẩm này, một fanpage quảng cáo “mạnh miệng’’ hơn: Ăn tẹt ga, không sợ mập. Ăn xong ngồi, nằm mà không sợ mỡ thừa ở bụng. Uống là giảm cân ngay. Đốt cháy mọi mỡ thừa trên cơ thể, cho bạn vóc dáng vạn người mê. 1 liệu trình 2 hộp giảm từ 2-7kg là bình thường”.



PV tiếp tục liên hệ đến một số điện thoại có bán cà phê giảm cân được quảng cáo xuất xứ từ Thái Lan, người bán hàng cho biết giá sản phẩm này 230 nghìn đồng/hộp. “Loại này giống như cà phê, pha uống trước khi ăn, ngày một gói. Thường 1 tháng giảm được 2-5 kg”, người bán hàng nói.



Một loại cà phê khác được quảng cáo xuất xứ từ Mỹ cũng được quảng cáo với những cam kết đầy hấp dẫn: “Sau khi sử dụng G. Coffee khoảng 1 tuần là bạn có thể thấy rõ ràng mình đang xuốnng cân. Mỗi ngày các bạn chỉ cần pha 1 gói cùng với 60-120ml nước ấm dùng trước bữa sáng 30 phút, bảo đảm giảm cân công hiệu ngay trong 6 ngày đầu”.



Tin quảng cáo, khát khao có một thân hình đẹp, nhiều người tiêu dùng đã xuống tiền cho sản phẩm này. Tuy nhiên hậu quả của nó là không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu.



Mới đây, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận cấp cứu một trưởng hợp khó thở, hôn mê, co giật, tổn thương não… sau khi uống loại cà phê giảm cân có tên H.G.P. Được biết, kết quả giám định cho thấy trong loại cà phê giảm cân trôi nổi mà bệnh nhân sử dụng có chứa chất độc Sibutramine.

2 sản phẩm hỗ trợ giảm cân Feo dứa và viên uống thảo mộc Mộc slim có chứa chất cấm bị thu hồi vào tháng 1/2022

Trước đó, ngày 13/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đưa ra cảnh báo về chất cấm Sibutramine. Sibutramine có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, từ tháng 10/2010, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine.



Hiện tại, Việt Nam, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này. Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi 2 sản phẩm được quảng cáo hỗ trợ giảm cân Feo dứa và viên uống thảo mộc Mộc slim có chứa Sibutramine.



TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thêm, chất sibutramine có nhiều độc tính và tác dụng phụ. Các bác sĩ khuyến cáo, giảm cân để làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, chị em không nên tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như "thần dược", tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng để nhận hậu quả đối với sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.



Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ với VietNamNet, ngoài thẩm mỹ, giảm cân sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường hay ung thư. Nhưng nhiều chị em phụ nữ lại tìm đến các phương pháp giảm cân không đúng cách. Trong khi thị trường có vô vàn loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân.



“Cũng có những loại có tác dụng trong việc giảm cân. Vấn đề mình phải tỉnh táo, xem sản phẩm đó có được cấp phép bởi cơ quan y tế không, có nghiên cứu khoa học đánh giá hiệu quả giảm cân đến đâu”, PGS.TS Lâm nói.



PGS.TS Lâm cho biết thêm, muốn giảm cân chúng ta cần chế độ dinh dưỡng hợp lý. Theo dó, dinh dưỡng nạp vào phải thấp năng lượng so với nhu cầu cụ thể. Chế độ ăn cần đầy đủ đạm, đủ chất béo, vitamin, khoáng chất thiết yếu theo nhóm tuổi để tránh trường hợp mệt mỏi do thiếu năng lượng. Đồng thời, bạn cần hạn chế đồ ngọt, đồ ăn sẵn, nước có ga và tăng cường luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày.



TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cũng chia sẻ, để giảm mỡ thừa hiệu quả nhất phải cân đối chế độ ăn hợp lý, không nên ăn quá nhiều năng lượng làm thừa năng lượng, hạn chế thực phẩm giàu chất béo, nhiều muối. Bữa tối không nên ăn quá muộn, nên ăn thức ăn hấp luộc. Bạn cần giữ mức năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp vào thì không lo dư mỡ.



“Ngoại trừ số ít trường hợp thừa cân, béo phì do bệnh lý (rối loạn chuyển hóa, nội tiết, thần kinh...), còn lại là do sự mất cân bằng giữa lượng năng lượng nạp vào và tiêu thụ. Giảm cân là một quá trình lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai”, TS.BS Hưng cho biết.