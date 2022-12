Cảnh báo 12 lỗ hổng có thể bị khai thác để tấn công các hệ thống tại Việt Nam

Cục An toàn thông tin khuyến nghị các đơn vị rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi 12 lỗ hổng mới được cảnh báo. (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị mình, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức tài chính khẩn trương thực hiện một số việc.

Cụ thể là kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng; cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng. Thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của cơ quan chức năng để phát hiện kịp thời nguy cơ.