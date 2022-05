Canh bạc đáng giá 50 triệu USD của Johnny Depp và Amber Heard

Hiện trường vụ đánh nhau giữa Johnny Depp và Amber Heard vào năm 2015 được hé lộ (Ảnh: The Sun).

Ngày 7/5, tờ The Sun đăng tải hình ảnh hiện trường vụ ẩu đả của Johnny Depp và Amber Heard ở Australia vào tháng 3/2015. Khi đó, nam diễn viên bị đứt lìa ngón tay, máu chảy lên ga trải giường, chăn, ghế sofa và cây đàn guitar.

Malcolm Connolly - vệ sĩ làm việc cho Johnny Depp từ năm 2006 đã ra làm chứng cho vụ việc. Malcolm tiết lộ, anh đã chứng kiến cuộc xô xát năm đó và chính anh là người đưa Johnny Depp vào bệnh viện. Sau đó, bác sĩ David Kipper và y tá Debbie Lloyd đã phẫu thuật tái tạo để nối ngón tay cho tài tử.

Amber Heard đã phủ nhận việc làm đứt ngón tay chồng cũ và khẳng định chính Depp tự hại mình. Cô kể bản thân lúc đó cũng bị chảy máu nhưng không quan tâm vì đang quá đau buồn.

"Tôi nhận ra có thể mình đang bị thương. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng cái chai Johnny dùng không bị vỡ nếu không mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn... Tôi mới cưới người đàn ông này. Tôi vừa mới tổ chức hôn lễ với anh ta", nữ diễn viên nói.

Johnny Depp được đưa tới viện cấp cứu sau khi bị rời đầu ngón tay trong vụ cãi lộn với Amber Heard vào năm 2015 (Ảnh: DM).

Tình cũ tiết lộ Johnny Depp nóng giận, từng đánh lộn, có lối sống kỳ quặc

Nữ diễn viên Jennifer Grey, một người yêu cũ của Johnny Depp đã lên tiếng sau khi theo dõi vụ kiện giữa bạn trai cũ và Amber Heard. Jennifer Grey thừa nhận thấy trái tim tan nát khi nghĩ về những người có liên quan và mong muốn mọi chuyện sớm khép lại, cầu chúc những điều tốt đẹp cho mọi người.

Jennifer Grey, sinh năm 1960, là diễn viên người Mỹ hoạt động từ những năm 1980. Sau khi chia tay Matthew Broderick, cô bén duyên với Johnny Depp. Hai người hẹn hò rồi đính hôn vào năm 1989, nhưng sau thời gian ngắn dọn về chung sống, họ chia tay.

Người yêu cũ của Johnny Depp - Jennifer Grey hé lộ về con người của nam diễn viên (Ảnh: New York Post).

Jennifer Grey tiết lộ tính cách của Johnny Depp qua hồi ký Out of the Corner. Cô thừa nhận, người cũ là một người đàn ông ngọt ngào, yêu đời, lãng mạn nhưng cũng rất kỳ quặc. Anh luôn bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt với bạn gái và khiến cô tin rằng, mình là người được yêu thương. Tuy nhiên, sau thời gian bên nhau, Jennifer Grey phát hiện Johnny Depp là người nóng tính. Anh từng đánh nhau trong quán bar, đụng độ với cảnh sát.

Jennifer Grey nhận định, chính tuổi thơ sống thiếu tình cảm của mẹ, chứng kiến bố mẹ chia tay đã khiến Johnny Depp luôn cảm thấy bực bội và khó cảm nhận tình yêu. Sau thời gian bên nhau, Jennifer Grey nhận thấy Johnny Depp bắt đầu trở nên ủ rũ và không còn là người đàn ông vui nhộn, đáng yêu. Điều này dần khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.

"Johnny Depp bỏ lỡ chuyến bay về Angeles vì ngủ quên. Đến nhà, anh ấy phát điên lên vì ghen tuông và hoang tưởng về những gì tôi đã làm khi anh ấy đi khỏi", Jennifer Grey viết trong cuốn tự truyện.