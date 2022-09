Căng thẳng leo thang giữa Victoria và Nicola Peltz

Ca khúc You Sang To Me nói về tình yêu lãng mạn, trong đó có đoạn: "Tôi đang điên loạn vì yêu. Khi gọi cho em đêm qua, tôi đã yêu em rất nhiều. Này cô bé, tôi sống vì bạn". Đây là ca khúc được cô dâu - chú rể chọn lựa và Marc Anthony sẽ trình bày.

Nhưng thay vì Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ra khiêu vũ, Victoria Beckham đã xuất hiện và "cướp" khoảnh khắc tỏa sáng của con dâu.

"Hầu hết khách mời đều biết đó là điều khó chịu. Chắc chắn cặp vợ chồng mới cưới sẽ không thoải mái vì họ nghĩ đây là khoảnh khắc đặc biệt trong ngày trọng đại", nguồn tin nói thêm.

Ngoài ra, người trong cuộc cũng khẳng định rằng gia đình Peltz đã trả thù lao hậu hĩnh để Anthony xuất hiện và biểu diễn trong tiệc cưới, mặc dù anh là bạn thân của gia đình Beckham. Một nguồn tin thân cận với Peltz tuyên bố rằng Nicola rất buồn vì không thể tỏa sáng trong chính tiệc cưới của mình, chứ không đơn thuần là bài phát biểu của Anthony về Victoria.

"Brooklyn và Nicola biết Marc Anthony thân thiết với nhà Beckham, tất nhiên sẽ có chuyện anh ấy nói về nhà thiết kế. Nếu Nicola lo lắng về điều đó, cha cô sẽ không trả tiền để Marc Anthony và ban nhạc của anh ấy biểu diễn", nguồn tin nói thêm.

Brooklyn khó xử

Brooklyn Beckham lại cảm thấy khó xử khi bị cuốn vào cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu. Anh khá căng thẳng vì không biết đứng về phía ai: "Brooklyn cảm thấy thực sự tồi tệ. Victoria nghĩ rằng con dâu mình là đứa trẻ khá bướng bỉnh. Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết điều này".

Việc này đối với Brooklyn Beckham khá đáng sợ. Vì thực tế anh đang sống nhờ trên tài sản của nhà vợ. Và điều đó càng khó xử hơn khi con gái út của nhà tỷ phú lại thấy khó chịu trong ngày cưới chỉ vì bố mẹ vợ.