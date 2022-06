Canada: Máy bay Trung Quốc ‘hành xử thiếu chuyên nghiệp’ gần Triều Tiên

Trước đó, Quân đội Canada cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc trong tháng này đã có hành vi quấy nhiễu máy bay tuần tra Canada khi họ làm nhiệm vụ giám sát các biện pháp né tránh trừng phạt của Triều Tiê, khiến đôi lúc các máy bay Canada phải chuyển hướng bay.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các máy bay quân sự Canada đã tăng cường do thám và “khiêu khích” Bắc Kinh “với cái cớ” thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc.