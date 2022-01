Cần xử lý hình sự một số vụ vi phạm bản quyền sách nghiêm trọng

“Chúng ta cũng thấy có sự góp mặt của nhiều cơ quan, từ cơ quan quản lý hoạt động xuất bản, In, phát hành Trung ương đến địa phương, các cơ quan quản lý thị trường, các tổ chức chuyên trách như Đoàn liên ngành phòng chống In lậu, Ban chỉ đạo Quốc gia chống gian lận thương mại, hàng lậu, hành giả (Ban chỉ đạo 389), Đội kiểm tra liên ngành 814… Chưa kể sự tham gia của các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và các Sở Công an”, ông Nguyên nói.

Nhiều vụ việc in lậu, xâm phạm bản quyền với số lượng lớn đã được phát hiện và xử lý như vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các bị can tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại xưởng in sách số 297 đường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và các xưởng gia công sách giả khác trên địa bàn Thủ đô. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác cùng khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp, truy tố 12 bị can.

Tuy vậy, vấn nạn xâm phạm bản quyền vẫn chậm được khắc phục, nhất là thời gian gần đây, tình trạng có dấu hiệu nghiêm trọng, phức tạp hơn. “Một trong những nguyên nhân là sự phát triển của công nghệ số và thương mại điện tử. Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm như: sử dụng trang website có tên miền nước ngoài, các app để phát tán nội dung số hoá vi phạm bản quyền của các tác giả”, ông Nguyên chia sẻ. Thời gian tới, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý thông tin điện tử, an ninh mạng, công an… để triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các mạng xã hội, trang web phát hành sách lậu, sách giả, vi phạm bản quyền.