Cần vài trăm nghìn tỷ rót vào nhà xã hội, đại gia tiết lộ lý do chưa mặn mà

Lợi nhuận thấp hơn nhiều nhưng thủ tục lại gần giống nhà thương mại

Tại tọa đàm "Phát triển nhà ở cho công nhân - Thực trạng và giải pháp" ngày 19/11, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - thông tin về số liệu nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ từ báo cáo của các địa phương, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn này khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn, tổng mức đầu tư khoảng 138.000 tỷ đồng; còn nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn, tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

Theo ông Hưng, giai đoạn vừa qua việc phát triển nhà ở xã hội, nhà cho công nhân vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.