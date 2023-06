Cần 'vá' lỗ hổng quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT cần khắc phục mọi lỗ hổng trong khâu ra đề thi. Ảnh: Như Ý



Theo cáo trạng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, bị can Hoàng Thị My và Bùi Văn Sâm được Bộ GD&ĐT phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và Hội đồng ra đề thi môn Sinh học. Trong đó, ở Hội đồng ra đề, Bộ GD&ĐT phân công bị can Phạm Thị My là Tổ trưởng Tổ ra đề thi môn Sinh học, bị can Bùi Văn Sâm tham gia với tư cách thẩm định viên.

Do hai bị can này đã tham gia tổ xây dựng ngân hàng câu hỏi và Hội đồng ra đề thi các năm trước (2019, 2020) và biết được phần mềm rút câu hỏi của Bộ GD&ĐT không ngẫu nhiên nên năm 2021, hai bị can đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao đưa tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi, sau đó sắp xếp vào các vị trí để được rút ra làm nguồn đề thi chính thức và định hướng chọn các tổ hợp câu hỏi do mình biên soạn để xây dựng thành đề thi chính thức; đồng thời dùng các câu hỏi trên làm tài liệu ôn thi cho một số học sinh là người thân quen.

Do biết được quy luật rút câu hỏi do phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa của Bộ GD&ĐT thực hiện theo thứ tự xếp hạng các câu hỏi nên hai bị can thống nhất, sắp xếp các câu hỏi đã biên soạn vào các vị trí mà khi máy tính rút các câu hỏi làm nguồn xây dựng đề thi, các câu hỏi này sẽ cùng một tổ hợp.