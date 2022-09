Cẩn trọng với việc đặt cọc iPhone 14 xách tay

Ngay sau sự kiện Far Out, nhiều tài khoản trên MXH bắt đầu nhận cọc iPhone 14 với số tiền cọc lên tới 50 - 100% giá trị máy. Hiện tại, mức giá iPhone 14 xách tay trên thị trường đang rất hỗn loạn, chênh lệch từ 2-5 triệu đồng so với hàng chính hãng.

Đa phần các tài khoản nhận gom iPhone 14 series, hàng sẽ được về ngay trong ngày 16/9 (ngay trong ngày mở bán đầu tiên) với đầy đủ hoá đơn mua hàng.