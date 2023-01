Cẩn trọng tai nạn khi sưởi ấm trong mùa rét

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã điều trị tích cực, thay băng, dùng kháng sinh. Sau một thời gian, bé diễn tiến tốt hơn.

Bệnh nhi 7 tháng tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Mặc dù có nhiều cảnh báo nguy hiểm do đốt than sưởi ấm, nhưng hằng năm, các bệnh viện vẫn phải tiếp nhận nạn nhân bỏng vì lý do trên. Ngoài nguy cơ gây bỏng, đốt than trong phòng kín còn có thể gây ngạt, thậm chí tử vong.

Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Khoa Nội y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 3, thời điểm cuối năm hay lúc thời tiết trở lạnh, khắc nghiệt, người dân thường có thói quen đun củi, đốt than đá... sưởi ấm. Trong khói than chứa nhiều thành phần độc hại như CO, CO2, nitơ oxit (NOx), lưu huỳnh oxit (SOx), muội than, hydrocacbon chưa cháy hết…