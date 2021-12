Cần Thơ "rót" 1.200 tỷ đồng xóa sổ 5 nút giao thông "nóng" về kẹt xe

Your browser does not support the audio element.

Ngày 6/12, kỳ họp lần thứ tư của HÐND TP Cần Thơ khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - cho biết, năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP đã thực hiện ước đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra.