Cần Thơ mở lại tuyến xe khách đi TP.HCM và 14 tỉnh

Do vậy, Sở GTVT thông báo hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương và ngược lại gồm: TP.HCM, Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang.

Sở yêu cầu hành khách đi trên xe phải tuân thủ 5K; khai báo y tế. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, đau họng