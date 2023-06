Tháng 7/2022, tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng xảy ra một vụ cháy. Một tài khoản đã chia sẻ lại video về vụ cháy cùng bình luận "Cứu hỏa Đức Trọng đi cho có lệ. Vậy cũng lấy 100 củ". Người này cho rằng lực lượng PCCC & CNCH nhận chi phí 100 triệu đồng của người dân sau khi chữa cháy.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, nội dung trên hoàn toàn sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với người tung thông tin sai lệch trên.

Không dừng ở đó, một số người dùng lợi dụng mạng TikTok để chia sẻ những luận điệu xuyên tạc, chống phá đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết.

Cần thiết lập "lằn ranh đỏ" với TikTok

Chuyên gia truyền thông Lương Trọng Nghĩa chia sẻ năm nay anh 44 tuổi và vẫn mê TikTok. Trước khi đi ngủ anh đều lướt TikTok theo chủ đề mà anh quan tâm.

“Nhưng đôi lúc những clip xu hướng có hiện lên trên màn hình, đó đa phần là những trò gây sốc hoặc tin giật gân, chẳng hạn như các trò dạy cách chơi trò chơi mạo hiểm, hoặc ăn thùng uống vại hoặc ăn những đồ ăn lạ, mất về sinh…, dù biết là chúng nhảm nhí, nhưng đôi khi vì tò mò nên tôi vẫn xem".

Tuy nhiên, theo anh Nghĩa, là người có bản lĩnh, kiến thức và hiểu biết, anh biết chắt lọc thông tin nhưng còn những bạn trẻ kinh nghiệm ít, những người nhận thức kém họ sẽ tin ngay. Những tin giả, tin sai khiến giới trẻ có cái nhìn lệch lạc, sai trái về con người, xã hội, đất nước.