Cần thêm tiện ích gì để người dân TPHCM thích đi cầu bộ hành?

Cũng theo số liệu từ WHO, trung bình 1 phút 41 giây lại có một người đi bộ chết do va chạm giao thông, số người đi bộ tử vong chiếm 25% tổng số người tử vong khi tham gia giao thông.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), về việc kiểm soát tốc độ phương tiện cơ giới tại nơi có người bộ hành đi qua, nếu xảy ra va chạm với xe chạy với tốc độ 30km/h thì cơ hội sống của người bộ hành là 80%, nhưng nếu tốc độ tăng lên 60km/h, cơ hội sống của họ giảm còn 20%.

So sánh tương tự cầu Ba Son, cầu Sông Hàn ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) là tuyến đường có nhiều người đi bộ, dài hơn 4km tương đương 6.000 bước chân, độ cao tăng dần khoảng 34m, được người địa phương đánh giá là dễ đi.

Trong năm 2022 đã có hơn 311.600 người đi bộ tử vong vì tai nạn giao thông. Tính riêng tháng 2 vừa qua có gần 23.600 người, nâng tổng số người đi bộ tử vong trong quý I năm nay lên gần 51.000 người.

Về số liệu này từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), năm 2022, cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, chiếm 1,92% tổng số vụ tai nạn giao thông, trong đó có 580 người chết và trên 700 người bị thương.

Những con số trên cho thấy, người đi bộ là đối tượng chịu rủi ro khá cao khi tham gia giao thông cùng các phương tiện cơ giới, từ đó nêu bật vai trò của cầu bộ hành và nâng cao ý thức người đi bộ.

"Tuy thế, ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, giao lộ của họ to hơn phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TPHCM, trên đường dày đặc vạch kẻ cho người đi bộ cùng hệ thống đèn xanh đỏ, không cần đến cầu bộ hành vì người dân gồm người đi bộ và xe tuân thủ nghiêm ngặt", TS Hoàng Ngọc Lan đề cập đến vấn đề ý thức người tham gia giao thông.

Ở TPHCM, tháng 2 vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông cung cấp thông tin từng có 3 người đi bộ bị Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TPHCM xử phạt do qua đường không đúng quy định. Con số này không là gì so với tình trạng vi phạm mỗi ngày ở thành phố.

Trao đổi với phóng viên, một CSGT trực ở một số giao lộ trung tâm quận 1 cho biết, người đi bộ sai quy định rất nhiều nhưng công an khó bao quát xử lý hết, hầu như chỉ dừng lại ở nhắc nhở.

"Muốn xử phạt cũng khó, người vi phạm là người dân đi dạo cởi trần không mang bất kỳ giấy tờ tùy thân thì không thể lập biên bản", một CSGT cho hay.

Ý tưởng lắp camera ở cầu bộ hành với mục đích phát hiện để xử phạt người đi bộ dưới lòng đường sai quy định, hiện nay vẫn là một phương án bỏ ngỏ vì hiện trạng mà CSGT nêu.

Theo Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, 60.000-100.000 đồng là mức phạt đối với các hành vi người đi bộ không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn...