Cẩn thận khi dùng đồ gia dụng gắn camera

Độ bảo mật yếu

TS Huỳnh Trọng Thưa, chuyên gia an toàn thông tin, cho biết camera giám sát hoặc đồ gia dụng có gắn camera khả năng cao bị tin tặc xâm nhập để nghe lén, hack hình ảnh. Nguyên nhân do người dùng sử dụng mật khẩu đơn giản, dễ đoán hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật không hướng dẫn người dùng đổi mật khẩu, cách hạn chế quyền kiểm soát, tạo kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng. Ngoài ra, các thiết bị này hoạt động không giống máy tính nên độ bảo mật rất yếu vì đa phần không thể chạy phần mềm bảo mật. Do đó, khi hacker đã cài mã độc, dù người dùng đổi mật khẩu phức tạp thì thông tin vẫn sẽ bị chiếm đoạt một cách dễ dàng. "Khi sử dụng TV, tủ lạnh hoặc robot hút bụi thông minh gắn camera, 100% người dùng phải cấp một phần hoặc toàn bộ quyền cho ứng dụng quản lý để tương tác với thiết bị nhằm trao đổi dữ liệu với nhau. Tuy nhiên, rất ít chủ sở hữu thiết bị gia dụng hạn chế quyền truy cập, điều đó tạo điều kiện cho các hacker đánh cắp dữ liệu" - ông Thưa phân tích.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, đại diện một đơn vị phân phối camera tại TP HCM, cho hay đồ gia dụng gắn camera trên thị trường có thể xem như một camera giám sát, thậm chí làm việc tiện ích vì nó có thể theo dõi các ngóc ngách, hoạt động trong gia đình. Tuy nhiên, các thiết bị này khả năng bị hack ở mức rất cao, đến từ nhiều nguyên nhân như phần mềm kém bảo mật, dùng mật khẩu đơn giản, không đổi mật khẩu mặc định, không cập nhật hệ điều hành. Khác những thiết bị như điện thoại thông minh hay laptop, camera bị hack rất khó phát hiện.