Cận Tết, chợ hoa xuân Đà Nẵng vắng người mua

Năm nay, ông Nguyễn Văn Lai, ở phường Tân An, thành phố Hội An đưa quất cảnh ra chợ hoa Tết Đà Nẵng bán cho biết, lượng người mua giảm sâu. Nhiều khách quen ở các tỉnh đặt mua hàng trăm cây quất nhưng do dịch diễn biến phức tạp nên chấp nhận bỏ cọc. Hiện, gần 2.000 chậu quất của gia đình ông Nguyễn Văn Lai vẫn chưa bán hết, chậm hơn mọi năm rất nhiều.

“Giá quất thì bằng nửa năm trước nhưng bán không có người đi mua, rất khó khăn. Tôi ra bán được mấy hôm mà mới bán được mấy cây. Cây quất như các năm trước bán 2 triệu đồng nay chỉ giảm xuống 1,2 triệu đồng nhưng không có ai mua. Mấy năm trước kiếm được vài chục triệu vụ Tết, năm nay lỗ, ở đường có ai đi chợ mua gì đâu” - ông Lai chia sẻ.

Người trồng hoa, kinh doanh hoa, cây cảnh dịp này đang trông chờ vào những ngày cuối trước thời điểm giao thừa sức mua sẽ cải thiện./.