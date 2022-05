‘Càn quét’ Đà Nẵng - Hội An cùng hội bạn thân trong 4 ngày

8h30: Thuê xe đạp, đạp xe vòng quanh Hội An để ngắm cảnh và chụp ảnh. Nếu các bạn đi Hội An vào tầm sáng, thời tiết sẽ tương đối mát mẻ và dễ chịu, tầm đó cũng không đông người nên chụp ảnh rất thoải mái và không dính người. Sau đó, cả nhóm đi uống nước Mót, giá một cốc là 15.000 đồng, uống cũng khá ngon.

Phố cổ Hội An gây bao thương nhớ cho biết bao du khách

11h: Trời tự nhiên đổ mưa nên nhóm Dương đành phải tạt vào quán Cao Lầu - Mỳ Xá Xíu - Hủ tiếu trộn để ăn trưa.

12h: Quay lại Hội An để đi cà phê, họ định vào 92 Station nhưng thấy đông quá nên sang quán Faifo Coffee, đồ uống khá ngon. Ở đây có view chụp ra toàn cảnh phố cổ, các bạn lên tầng thượng chụp kiểu gì cũng có ảnh đẹp mang về.

Du lịch cùng nhóm bạn thân

Hội An buổi xế chiều

15h: Từ Hội An xuống Rừng dừa Bảy Mẫu - cách phố cổ Hội An tầm 4km. Trước khi đi, các bạn nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ. Dương và nhóm bạn đi từ Hội An xuống có chị dẫn đường vào đi thuyền thúng. Vé là 30.000 đồng/người và chi phí đi thuyền là 120.000 đồng/người (cả đi cả về). Đến trung tâm của rừng dừa rất nhộn nhịp. Nếu các bạn muốn chơi múa thúng trên thuyền thì giá là 50.000 đồng/lần. Khuyến cáo không nên ăn no trước khi chơi.

Rừng dừa Bảy Mẫu

17h: Di chuyển về lại phố cổ Hội An để ăn bánh mỳ Phượng, nhưng vào đúng hôm quán đóng cửa. Không ăn được bánh mỳ Phượng, nhóm Dương đi dạo ở phố cổ và ăn bánh bèo, bánh tráng nướng, chè xoa xoa... Tổng chỗ đồ ăn là 50.000 đồng/người.

19h: Ra sông Hoài ngắm lễ hội thả lồng đèn. Nhóm Dương toàn con trai nên cũng không thuê thuyền để ra thả. Nếu bạn nào muốn thử, giá một thuyền là 60.000 đồng/2 người.

20h: Quay về Đà Nẵng ăn tối và nghỉ ngơi.

Ngày 4: Đà Nẵng - Hà Nội