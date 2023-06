Cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian lệch giờ vào học và tan trường

Nhiều trường học không bố trí khu vực riêng trong khuôn viên dành cho phụ huynh chờ và đưa đón con em; đồng thời còn tồn tại tình trạng dừng đỗ xe dưới lòng đường, thiếu lực lượng điều tiết tại một số khu vực trường học gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

Xe của phụ huynh chờ đón con dừng đỗ tràn ra lòng đường trước cổng một trường tiểu học tại phường Bình An, TP Thủ Đức, TPHCM (Ảnh: Tâm Linh).

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, hiện nay tình hình giao thông tại các trường học trong thành phố còn tồn tại nhiều vấn đề, gây mất trật tự an toàn và ùn tắc giao thông.

Về các vấn đề này, Sở GD&ĐT cần yêu cầu các trường tăng cường bố trí chỗ chờ đưa đón học sinh trong sân trường; quan tâm đầu tư hoặc điều chỉnh vị trí cổng ra vào; phối hợp lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, xử lý vi phạm dừng đỗ xe lòng lề đường khu vực trường học.

Các trường cũng không được để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở trước cổng trường.

Hiện nay, chỉ tiêu 15-20% trong tổng số học sinh, sinh viên mỗi trường tham gia đi học bằng xe buýt khó đạt được.

Sở GTVT sẽ tập trung việc đưa rước học sinh bằng xe buýt cho 5 huyện. Còn đối với các quận nội thành, Sở GD&ĐT nghiên cứu hình thức hiệu quả rồi gửi Sở GTVT để phối hợp thực hiện.

Về kế hoạch di dời cổng trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường (do Sở GD&ĐT phối hợp Ban An toàn giao thông TPHCM) chưa thực hiện được vì không có nguồn kinh phí.