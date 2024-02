Can ngăn cự cãi giao thông, Phó Giám đốc công ty vệ sĩ nổ súng bắn chỉ thiên

Chiều 5/2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã báo cáo diễn biến vụ việc một người đàn ông cầm súng bắn chỉ thiên tại nơi công cộng có nhiều người qua lại về Công an tỉnh Long An.

Người này tên Võ Chí Thành (48 tuổi), ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH DV-BV vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia.

Theo cơ quan chức năng, khẩu súng mà ông Thành đã sử dụng bắn chỉ thiên là súng bắn đạn cao su RG88, số súng RCG20401632. Súng này là công cụ hỗ trợ mà công ty cấp cho ông Thành và được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng.