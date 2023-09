Cần làm rõ vụ facebook đầu bếp Võ Quốc có nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí

Người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

"Mỗi cá nhân có quyền tự do ngôn luận tuy nhiên phải có chừng mực tuân thủ theo quy định pháp luật và đạo đức mang tính xây dựng chứ không phải là một trò đùa, câu view, câu like, bỡn cợt trên những giá trị lịch sử mà ông cha đã gây dựng. Nếu đầu bếp Võ Quốc cho rằng mình bị hack nick facebook và đối tượng đăng nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí thì cần phải yêu cầu cơ quan công an, an ninh mạng, cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc để làm rõ. Đồng thời, việc nội dung đăng tải trên facebook Võ Quốc mang tính nhục mạ, nặng nề và vô văn hóa, cho nên việc vào cuộc của các cơ quan chức năng là điều cần thiết", luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 23-9 về vụ lùm xùm liên quan đến đầu bếp Võ Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết qua theo dõi sát tình hình thông tin, báo chí trên địa bàn, Sở đã nắm được thông tin vụ việc trên. Hiện nay, facebook có tên "Vo Quoc" đã đóng.

Theo ông Lâm Đình Thắng, do đối tượng không ở TP HCM, nội dung không đề cập cụ thể đến báo chí TP HCM nên ngay sau khi nắm tình hình, rà soát và tổng hợp thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo lên Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM sẽ tiếp tục theo dõi thông tin trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) về báo chí, xuất bản, thông tin… trên địa bàn TP HCM.

Không dễ bị hack facebook và đã bị hack thì không lấy lại nhanh được

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng thuộc Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), sáng lập viên Hội nhóm Chống Lừa Đảo - cho rằng việc hack tài khoản Facebook của một người có thể nói dễ mà không dễ.