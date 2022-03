"Cần làm rõ liệu có ai bao che cho Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu"

Ông đánh giá thế nào về việc Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán"?

- Thị trường chứng khoán của chúng ta dù còn non trẻ so với thị trường thế giới nhưng là kênh thu hút vốn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Do vậy, việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt là vấn đề lớn và rất nghiêm trọng liên quan đến thị trường chứng khoán. Theo tôi được biết, thị trường chứng khoán của Việt Nam chưa bao giờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến như vậy.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam quy định rất rõ việc mua bán cổ phiếu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trịnh Văn Quyết đã không chấp hành quy định, bán chui hàng triệu cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán. Hành động đó làm lợi cho cá nhân Trịnh Văn Quyết hay Tập đoàn FLC thì cần đợi cơ quan điều tra làm rõ.

Qua vụ việc, tôi thấy cần phải có sự rút kinh nghiệm trong tổ chức, thực thi thị trường chứng khoán của nước ta. Đồng thời cần phải có sự chỉ đạo, vào cuộc của cơ quan chức năng để tạo sự ổn định của thị trường chứng khoán. Từ đó tạo uy tín cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cùng tham gia, làm lợi cho đất nước.