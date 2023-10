Cần làm gì khi ô tô bị ngập nước và dấu hiệu nhận biết

Cuối cùng, chiếc ô tô ngập nước sẽ bị mất giá trị khi bán lại. Người tiêu dùng rất ngại mua một chiếc xe đã qua sử dụng bị ngập nước do những lo ngại không đáng tin cậy trong vận hành và tuổi thọ của máy móc.

Đối với những chiếc xe đã gặp phải tình trạng ngập nước cục bộ, có những “mẹo” có thể dễ dàng nhận biết để người tiêu dùng có thể nhận biết như sau:

Nội thất sẽ có mùi ẩm mốc, vải bọc và thảm lót chân lỏng lẻo. Thảm thường có dấu hiệu ẩm ướt. Rỉ sét là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là các khu vực xung quanh khung cửa, trên các bàn đạp ga, phanh, bên trong mui xe và dưới bảng điều khiển. Những vết bùn đất dưới ghế ngồi, bên trong cốp đựng đồ phía ghế phụ do nước lũ đưa vào, khó có thể vệ sinh hết.

Hại sương, hơi ẩm ở bên trong đèn chiếu sáng, đèn nội thất và mặt bảng đồng hồ do tình trạng ngấm nước lâu gây ra. Dây an toàn có mảng vết bẩn loang lổ do bị ngâm trong nước lâu dài hoặc có dấu hiệu đã bị thay thế dây an toàn, vì rất khó có khả năng xe ô tô thông thường phải thay toàn bộ cụm thiết bị này.

Việc một chiếc ô tô có giá trị lớn gặp những tác nhân gây hại khách quan như ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng tới chiếc xe là điều không ai muốn. Vì vậy, hãy trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ chiếc xe của bạn trong mùa mưa lũ hiện nay. Và nếu cần thiết mua một chiếc xe đã qua sử dụng, cũng cần xem xét kỹ xem liệu nó đã từng bị ngập nước hay chưa, tránh gặp các trường hợp không đáng có.

