Cần khắc phục ngay bất cập chết người trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Do vậy, thay vì phân làn cứng nhắc như hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam cần nghiên cứu, tổ chức lại giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn bằng việc chỉ cho kẻ vạch sơn cấm vượt (sơn nét liền) ở những vị trí đồi núi dốc, khuất tầm nhìn. Còn ở các điểm đường bằng phẳng, thông thoáng quan sát nên bố trí vạch sơn cho vượt (vạch sơn nét đứt) để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông phía sau chủ động vượt lên khi đảm bảo an toàn.

Việc bỏ dải phân cách giữa cho vượt không phải là giải pháp duy nhất nhưng đây là cách giúp phương tiện linh hoạt lưu thông trên đường.

Có thể nhìn vào tuyến cao tốc 2 làn hạn chế Hoà Lạc – Hoà Bình (26 km). Tuyến đường này chỉ cấm vượt ở những đoạn đường đồi núi dốc, khuất tầm nhìn, còn lại đa số được vẽ vạch sơn cho phép vượt nên ít có tình trạng ùn ứ, gây ức chế cho lái xe phía sau.

Về tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật cả hai đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn và Hoà Lạc - Hoà Bình dù được gắn mác "cao tốc", nhưng thực chất chỉ tương đương đường cấp ba đồng bằng. Do vậy nếu hạ tiêu chuẩn cao tốc, về lý thuyết đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn còn đảm bảo an toàn hơn đường Hoà Lạc - Hoà Bình do tuyến đường này không cho các phương tiện đi hỗn hợp trên đường (cấm xe máy).