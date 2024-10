Căn hộ trung tâm Hà Nội được chào bán cả triệu đô

Theo thông tin, giá bán trung bình của các căn hộ cao cấp tại quận Ba Đình, Hà Nội nằm trong khoảng từ 120 - 190 triệu đồng/m2, phụ thuộc vào vị trí và tiện ích đi kèm. Nhiều căn hộ chung cư cao cấp tại quận Ba Đình, Hà Nội được rao bán với mức giá từ khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Trong số đó, một số căn hộ cao cấp đang được chào bán với giá khoảng 24 tỷ đồng, tương đương gần 1 triệu USD. Những căn hộ này thường có diện tích lớn và được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả đồ đạc và nội thất. Những căn hộ này không chỉ có vị trí đắc địa mà còn được trang bị tiện ích vượt trội như hồ bơi, phòng gym, khu mua sắm và an ninh 24/7, thu hút đối tượng khách hàng là giới thượng lưu và các nhà đầu tư lớn. Khảo sát trên trang batdongsan.com.vn cho thấy, các căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Ba Đình có giá rất cao. Chẳng hạn, như căn hộ 3 phòng ngủ, view hồ Tây mà chị Hà Phương đang rao bán có diện tích 146 m2 với giá 24 tỷ đồng, tương đương hơn 164 triệu đồng/m2. Ngoài ra, chị Phương còn đang có 1 căn siêu hiếm được đăng bán với giá 50 tỷ đồng. Chị Phương cho biết căn này là dạng sky villas với 4 phòng ngủ, diện tích 200m2, đã hoàn thiện nội thất. Cũng rao bán căn hộ chung cư, anh Thắng đang muốn bán căn 4 phòng ngủ, tầng cao với diện tích 136m2, ban công Đông Bắc nhìn thẳng lên Hồ Tây, đặc biệt là căn hộ đầy đủ nội thất, có sẵn sổ đỏ với giá 29 tỷ đồng. Hay như căn hộ duplex của anh Thuận diện tích 591m2, là 2 căn đập thông 2 tầng, nguyên 1 góc tòa nhà, nội thất được nhập ngoại 100%, sổ đỏ để nhà công chứng sang tên ngay, đang rao bán với giá 75 tỷ đồng. Anh Thuận cho biết hiện nhà đang cho thuê, cuối tháng 11 này sẽ hết hợp đồng. Mức giá sang nhượng chung cư đã bao gồm nội thất trên địa bàn quận Ba Đình dao động từ 120 - 190 triệu đồng/m2. Báo cáo từ các chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá căn hộ chung cư và bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang hiện đang áp đảo thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2024, khoảng 70% nguồn cung căn hộ chung cư là thuộc phân khúc cao cấp (trên 50 triệu đồng/m2) và hạng sang (hơn 80 triệu đồng/m2). Việc này tạo ra tình trạng lệch pha nghiêm trọng trong cơ cấu nguồn cung nhà ở, khi mà căn hộ bình dân ngày càng trở nên hiếm hoi. Nguồn cung căn hộ bình dân không những thiếu hụt mà còn có xu hướng giảm mạnh, trong khi mặt bằng giá của căn hộ cao cấp liên tục thiết lập mức mới. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng tập trung vào phát triển căn hộ cao cấp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Giá đất, chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng cao khiến việc phát triển căn hộ bình dân trở nên khó khăn và không khả thi với nhiều nhà đầu tư. Theo ông Trần Minh Tiến, giám Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing dự báo trong năm 2025, nguồn cung mở mới toàn thị trường dự kiến tương đương và cao hơn năm 2024, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, giao dịch thứ cấp cao tầng vẫn được ưa chuộng - dự báo khoảng 36.100 căn trong cả năm 2025 (tăng 3% so với năm 2024). Duy Minh