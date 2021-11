Căn hộ sắp bàn giao được ưa chuộng

Theo ghi nhận của các công ty nghiên cứu thị trường địa ốc, nhu cầu tìm mua nhà ở thực đang nghiêng mạnh về các dự án sắp bàn giao, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Các dự án căn hộ sắp bàn giao có mức giá từ 1,8 - 2,5 tỷ đồng/căn tại TP.HCM hoặc khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai thu hút người mua hơn các dự án mới mở bán. Nguyên nhân là do tâm lý e ngại của khách hàng về pháp lý dự án; đặc biệt, thời điểm sau dịch, khách mua ở thực lại càng quan tâm hơn đến độ an toàn về pháp lý, muốn tìm kiếm chốn an cư ở các dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Sức mua tăng